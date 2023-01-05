Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства

Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви в государство завершила свою работу 5 января. Два сооружения вернули государству после того, как истек срок действия договора аренды с УПЦ (МП).

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Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

Комиссия, в состав которой вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ, Минкультуры, начала свою работу 2 января 2023 года. Она занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух построек. Такая работа обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю.

На последнее заседание комиссии 5 января не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт возвращения зданий со стороны УПЦ. Но, как заверили в Минкультуры, отказ от такого подписания не препятствует возвращению государственного имущества. Отсутствие митрополита запротоколировано членами комиссии.

Акт, подписанный со стороны заповедника, был направлен другой стороне на ознакомление.

"Свято-Успенская Киево-Печерская лавра с 1990 года входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Трапезная церковь является памятником архитектуры национального значения, поэтому очень важно соблюдать процедуру охраны и сохранения памятников культурного наследия. Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этот принцип мы и будем соблюдать в дальнейшем. Спасибо членам комиссии за скорую и эффективную работу в интересах государства", — прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Напомним, 1 декабря 2022 года было зарегистрировано устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Православной церкви Украины. Отметим, что митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний проведет богослужение на Рождество, 7 января, уже в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.