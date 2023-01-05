Глава ПЦУ Епифаний проведет рождественскую службу в Киево-Печерской лавре

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний проведет богослужение на Рождество, 7 января, в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Об этом в Facebook сообщил священник Православной церкви Украины Михаил Емельян.

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"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры", – проинформировал священник.

Он пригласил украинцев к совместной молитве и уточнил, что богослужение начнется в 9 часов утра.

Напомним, 1 декабря 2022 года был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Православной церкви Украины.

До этого, еще в мае, синод ПЦУ принял решение о создании в ее составе мужского монастыря "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра".

После этого синод поручил предстоятелю ПЦУ Эпифанию обратиться в Кабинет министров с просьбой предоставить один из храмов лавры в ее верхней части для богослужений, а некоторые помещения – для монастырской деятельности.

Уточняем, что Министерство культуры и информационной политики рекомендовало Национальному историко-культурному Киево-Печерскому заповеднику не продлевать с 1 января договор аренды с Украинской православной церковью Успенского собора и Трапезной церкви на территории Киево-Печерской лавры, находящейся в ведении заповедника.