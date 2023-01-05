Голова ПЦУ Єпіфаній проведе різдвяну службу в Києво-Печерській лаврі

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проведе богослужіння на Різдво, 7 січня, в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Про це в Facebook повідомив священник Православної церкви України Михайло Омелян.

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"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", — проінформував священник.

Він запросив українців до спільної молитви та уточнив, що богослужіння розпочнеться о 9 годині ранку.

Нагадаємо, 1 грудня 2022 року було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) Православної церкви України.

До цього, ще в травні, синод ПЦУ ухвалив рішення про створення у її складі чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра".

Після цього синод доручив предстоятелю ПЦУ Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів з проханням надати один з храмів лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення – для монастирської діяльності.

Уточнюємо, що Міністерство культури та інформаційної політики рекомендувало Національному історико-культурному Києво-Печерському заповіднику не продовжувати з 1 січня договір оренди з Українською православною церквою Успенського собору та Трапезної церкви на території Києво-Печерської лаври, яка знаходиться у віданні заповідника.