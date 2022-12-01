Зеленський доручив уряду ініціювати заборону УПЦ та ввів секретні санкції

Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету міністрів у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні "афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов’язань України у зв’язку зі вступом до Ради Європи".

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Про це йдеться рішенні РНБО від 1 грудня, введеному в дію указом голови ради та президента Володимира Зеленського під №820. РНБО також доручила Кабміну невідкладно підпорядкувати собі напряму Державну службу з етнополітики та свободи совісті.

Також уряду доручено вирішити питання функціонального підпорядкування ДССС структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання реалізації права на свободу совісті і віросповідання, діяльності релігійних організацій.

Крім цього, йому доручено забезпечити у двомісячний строк "перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном", яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

В свою чергу, ДССС доручено забезпечити у двомісячний строк проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви "на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом та за необхідності вжити передбачених законом заходів".

Службі безпеки України разом з Національною поліцією та іншими державними органами, до компетенції яких відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, доручено активізувати "заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України".

Також РНБО підтримала, а Зеленський ввів у дію персональні санкції до певних фізичних осіб. Однак додаток, у якому має міститися їхній перелік і який традиційно публікується разом з відповідним указом, в цьому випадку не був опублікований. Втім, уряду разом СБУ та Національним банком України Радбез доручив забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності цих санкцій.

У щоденному вечірньому зверненні президент прокоментував це рішення, вказавши, шо на засіданні РНБО було розглянуто "численні факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором".

"На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини", - заявив він, додавши, що "цими та іншими" рішеннями Україні буде "гарантовано духовну незалежність".