Зеленский поручил Кабмину инициировать запрет УПЦ и ввел секретные санкции

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине “аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций в соответствии с нормами международного права в сфере свободы совести и обязательств Украины в связи с вступлением в Совет Европы”.

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Об этом говорится в решении СНБО от 1 декабря, введенном в действие указом председателя совета и президента Владимира Зеленского под №820. СНБО также поручил Кабмину безотлагательно подчинить себе напрямую Государственную службу по этнополитике и свободе совести.

Также правительству поручено решить вопросы функционального подчинения ГССС структурных подразделений местных государственных администраций, к полномочиям которых относятся вопросы реализации права на свободу совести и вероисповедания, деятельности религиозных организаций.

Кроме того, ему поручено обеспечить в двухмесячный срок "проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом", которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

В свою очередь, ГССС поручено обеспечить в двухмесячный срок проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской православной церкви "на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры".

Службе безопасности Украины вместе с Национальной полицией и другими государственными органами, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, поручено активизировать "меры по выявлению и противодействию взрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украины".

Также СНБО поддержал, а Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении определенных физических лиц. Однако приложение, в котором должен содержаться их перечень, традиционно публикуемое вместе с соответствующим указом, в этом случае не было опубликовано. Однако правительству вместе СБУ и Национальным банком Украины Совбез поручил обеспечить реализацию и мониторинг эффективности этих санкций.

В ежедневном вечернем обращении президент прокомментировал это решение, указав, что на заседании СНБО были рассмотрены "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором".

"К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла. Что ж, мы должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь никакой возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри", - заявил он, добавив, что "этими и другими" решениями Украине будет "гарантирована духовная независимость".