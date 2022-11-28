Зеленский рассмотрит петицию о запрете УПЦ

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому о поддержке им законопроекта №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" набрала необходимые 25 тысяч электронных подписей и теперь должна быть рассмотрена главой государства.

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Обращение подал депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. В нем он просит Зеленского обратиться в парламент с просьбой безотлагательно рассмотреть указанную законодательную инициативу, поданную 23 ноября.

Ее соавтором является сам Гончаренко, а также еще 33 нардепа, почти все из которых входят во фракции "Евросолидарности" и "Голоса". Петиция же к президенту была подана 25 ноября, так что она смогла заручиться необходимой поддержкой пользователей всего за три дня.

Отметим, что законопроект №8221, в частности, предусматривает, что единственной религиозной организацией, имеющей право в Украине называться православной, является Православная церковь Украины, сформированная в 2019 году в результате издания предстоятелем Константинопольской ПЦ Варфоломеем томоса о ее автокефалии, а также подчиненные ей структуры.

Предлагается, чтобы другие религиозные организации не могли называться православными без разрешения ПЦУ и не могли быть арендаторами государственного или коммунального имущества или использовать государственное или коммунальное имущество на любом другом правовом титуле. Договоры, заключенные вопреки этой норме, будут считаться ничтожными.

Проект закона предусматривает, что иностранные религиозные организации могут вести деятельность в Украине только при условии, что она не вредит национальной и общественной безопасности, охране публичного порядка, здоровью или морали, правам и свободам других лиц.

Деятельность иностранных религиозных организаций, которые "прямо или косвенно, в том числе через публичные выступления руководителей, поддерживают вооруженную агрессию против Украины", предлагается признать запрещенной.

При этом проект закона прямо указывает, что речь идет о Русской православной церкви и ее составляющих, а также о религиозных центрах, которые входят в состав или признают в любой форме подчинение в канонических, организационных, других вопросах РПЦ. Под такое определение подпадает и Украинская православная церковь, имеющая статус широкой автономии, являясь канонически подчиненной РПЦ.

Если же появятся другие организации, которые следует запретить, депутаты предлагают это делать непосредственно внесением дальнейших изменений в закон, если он будет принят.

Также предусмотрено, что к запрещенным иностранным религиозным организациям в Украине должны применяться санкции по решению Совета национальной безопасности и обороны. Более того, досрочно прекращаются все сделки, заключенные между резидентами Украины с такой организацией и структурами, участником которых она является (такие структуры тоже будут подпадать под запрет автоматически).

Предлагается определить, что связи любых юридических лиц частного права с иностранной запрещенной организацией не допускаются, кроме случаев индивидуального согласования Госслужбы по этнополитике и свободе совести. При этом международные связи и контакты не запрещенных религиозных организаций с такой организацией будут подлежать мониторингу.

Кроме того, законопроект устанавливает запрет для религиозных организаций в принципе иметь руководящий центр в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или оккупировавшим часть ее территории.

Отметим, что указанный законопроект депутаты из "Евросолидарности" и "Голоса" подали в разгар активизировавшейся в ноябре масштабной кампании Службы безопасности Украины по поиску в помещениях УПЦ, в частности в Киево-Печерской лавре разнообразного компромата, в частности печатных антиукраинских материалов, и разоблачению священников деятельности и других преступлениях.