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Онуфрий перестал превозносить патриарха РПЦ Кирилла на службе, уподобившись предстоятелям автокефалий

Онуфрий перестал превозносить патриарха РПЦ Кирилла на службе, уподобившись предстоятелям автокефалий
Онуфрий на литургии 29 мая. Фото: скриншот видео УПЦ

Предстоятель Украинской православной церкви (имеющей автономный статус в составе Русской православной церкви) Онуфрий в ходе литургии 29 мая в Киево-Печерской лавре не стал поминать патриарха РПЦ Кирилла как "великого господина и отца нашего", как это принято в УПЦ. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале церкви.

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В то же время Онуфрий упомянул его просто по имени в числе предстоятелей автокефальных церквей. При этом отметим, что богослужебное поминовение предстоятелей иных автокефалий предусмотрено в целях утверждения единства православия именно для самих предстоятелей автокефалий, коим Онуфрий не является.

С другой стороны, глава УПЦ перечислил руководителей автокефальных церквей именно согласно диптиху РПЦ, который отличается от принятого другими церквями порядком расположения в нем церквей, а также отсутствием Константинопольской, Элладской, Александрийской и Кипрской церквей, которые, как и РПЦ, не признают создание Православной церкви Украины.

Напомним, что ранее в воскресенье Кирилл заявил, что в РПЦ "с полным пониманием относятся к тому, как сегодня страдает УПЦ, к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа".

Напомним, что 27 мая по итогам собора УПЦ решила внести определенные изменения в свой устав, заявив о своей "полной самостоятельности и независимости".

Однако в РПЦ заявили, что действующий с 1990 года самоуправляемый статус УПЦ это никак не меняет и единства с РПЦ никак не нарушает, несмотря на финансовую и административную независимость от Московского патриархата.

Отметим при этом, что собор УПЦ был созван после того, как ПЦУ объявила о создании в своей структуре религиозной организации "Киево-Печерская лавра" и обратилась к властям с просьбой выделить для нее один их храмов Верхней лавры, которая находится в ведении Министерства культуры и информационной политики в статусе национального историко-культурного заповедника - в отличие от управляемой УПЦ Нижней лавры.

Автор:
Тимофей Беспятов