Московский патриарх Кирилл назвал отделение УПЦ "усилием не от Бога"

Патриарх московский Кирилл считает, что процесс отделения Украинской православной Церкви от русской церкви идет "не от Бога".

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Об этом он заявил во время воскресной проповеди в Москве.

Он заявил, что проблемы в Русской церкви начались тогда, когда Влидимир Ленин "разрушил единое государство" и "объявил создание независимых государств". По словам московского патриарха, на фоне последних событий в Украине поднялись "духи злобы поднебесной". Кирилл не назвал происходящее ни "войной", ни "спецоперацией".

"Ополчились на Церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла. Не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобный тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что поелику все эти усилия не от Бога и не по божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет", — отметил он.

При этом Кирилл отметил, что они "с полным понимаем относятся к тому, как сегодня страдает Украинская православная Церковь". Наконец, он подчеркнул — митрополит Онуфрий и епископат должны "максимально мудро действовать, чтобы не осложнять жизнь" народа.

Напомним, собор Украинской православной церкви, прошедший 27 мая 2022 года в Киеве, принял дополнения и изменения в устав об управлении церковью, "свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости".

Также он осудил войну в Украине в результате агрессии Российской Федерации как нарушение Божьей заповеди "Не убий!", выразил соболезнования всем пострадавшим и заявил о несогласии с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине.