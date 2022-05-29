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Московский патриарх Кирилл назвал отделение УПЦ "усилием не от Бога"
Патриарх московский Кирилл считает, что процесс отделения Украинской православной Церкви от русской церкви идет "не от Бога".
Об этом он заявил во время воскресной проповеди в Москве.
Он заявил, что проблемы в Русской церкви начались тогда, когда Влидимир Ленин "разрушил единое государство" и "объявил создание независимых государств". По словам московского патриарха, на фоне последних событий в Украине поднялись "духи злобы поднебесной". Кирилл не назвал происходящее ни "войной", ни "спецоперацией".
"Ополчились на Церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла. Не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобный тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что поелику все эти усилия не от Бога и не по божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет", — отметил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом Кирилл отметил, что они "с полным понимаем относятся к тому, как сегодня страдает Украинская православная Церковь". Наконец, он подчеркнул — митрополит Онуфрий и епископат должны "максимально мудро действовать, чтобы не осложнять жизнь" народа.
Напомним, собор Украинской православной церкви, прошедший 27 мая 2022 года в Киеве, принял дополнения и изменения в устав об управлении церковью, "свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости".
Также он осудил войну в Украине в результате агрессии Российской Федерации как нарушение Божьей заповеди "Не убий!", выразил соболезнования всем пострадавшим и заявил о несогласии с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине.