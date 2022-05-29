Московський патріарх Кирил назвав відділення УПЦ "зусиллям не від Бога"

Патріарх московський Кирил вважає, що процес відокремлення Української православної Церкви від російської церкви йде "не від Бога".

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Про це він заявив під час недільної проповіді у Москві.

Він заявив, що проблеми в Російській церкві почалися тоді, коли В. Ленін "зруйнував єдину державу" і "оголосив створення незалежних держав". За словами московського патріарха, на тлі останніх подій в Україні піднялися "духи злості піднебесної". Кирило не назвав те, що відбувається, ні "війною", ні "спецоперацією".

"Ополчилися на Церкву нашу, прагнучи не просто розділити православних людей Русі та України, але зробити так, щоб між нами прірва пролягла. Не просто прірва, а щоб рів був викопаний, подібний до тих ровів, які використовують під час військової операції, щоб ворог не пройшов. Глибоко переконаний у тому, що оскільки всі ці зусилля не від Бога і не з божого благословення, справжньої мети ніколи досягнуто не буде", - зазначив він.

При цьому Кирил зазначив, що вони "з повним розумінням ставляться до того, як сьогодні страждає Українська православна Церква". Зрештою, він наголосив — митрополит Онуфрій та єпископат мають "максимально мудро діяти, щоб не ускладнювати життя" народу.

Нагадаємо, собор Української православної церкви, що пройшов 27 травня 2022 року в Києві, прийняв доповнення та зміни до статуту про управління церквою, які "свідчать про її повну самостійність та незалежність".

Також він засудив війну в Україні внаслідок агресії Російської Федерації як порушення Божої заповіді "Не убий!", висловив співчуття всім постраждалим та заявив про незгоду з позицією патріарха Московського та всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.