УПЦ объявила о независимости, выразив несогласие с РПЦ по войне в Украине

Собор Украинской православной церкви, прошедший 27 мая 2022 года в Киеве, принял дополнения и изменения в устав об управлении церковью, "свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". Об этом говорится в сообщении УПЦ.

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Также он осудил войну в Украине в результате агрессии Российской Федерации как нарушение Божьей заповеди "Не убий!", выразил соболезнования всем пострадавшим и заявил о несогласии с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине.

"Собор обращается к власти Украины и власти РФ с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие", - сказано также в нем.

Кроме того, в УПЦ заявили, что считают целесообразным на период военного положения, когда связи между епархиями и церковным руководящим центром усложнены или отсутствуют, предоставить архиереям большую самостоятельность. Они смогут самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, принадлежащих к компетенции Священного синода или предстоятелю УПЦ, с последующим информированием последних, когда появится такая возможность.

"Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском православии. Существование раскола собор воспринимает как глубокую болезненную рану на церковном теле. Особенно досадно, что последние действия Константинопольского патриарха в Украине, следствием которых стало образование "Православной церкви Украины", лишь углубили непонимание и привели к физическому противостоянию", - заявило также руководство церкви.

Там говорят, что даже в таких кризисных обстоятельствах "не теряют надежды на возобновление диалога", но для того чтобы он состоялся, представителей ПЦУ призывают прекратить силовые захваты храмов и принудительные переводы в свою юрисдикцию приходов УПЦ.

Также в УПЦ призывают "осознать, что их канонический статус фактически неавтокефален и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности", которые предусмотрены уставом об управлении самой УПЦ.

Кроме этого, как указывают ее руководители, ПЦУ нужно "решить вопрос" каноничности своей иерархии, для чего необходимо возобновление апостольской наследственности ее епископов, и только тогда ее смогут признать как УПЦ, так и большинство поместных православных церквей.

"Собор выражает глубокое убеждение, что залогом успеха диалога должно стать не только желание восстановления церковного единства, но и искреннее стремление выстраивать свою жизнь на основе христианской совести и моральной чистоты", - добавляют в УПЦ.

Еще одним рассмотренным вопросом стал массовый выезд верующих за границу из-за войны, главным образом из южных, восточных и центральных областей Украины, из-за чего в УПЦ поступают обращения из разных стран с просьбами открыть украинские православные приходы. В церкви прогнозируют, что хотя многие украинцы наконец-то вернутся на Родину, но немало их и останется на постоянное проживание за рубежом.

"В связи с этим, собор выражает глубокое убеждение, что УПЦ не может оставлять своих верующих без духовной опеки, должна находиться рядом с ними в их испытаниях и организовывать церковные общины в диаспоре. Необходимо и дальше развивать миссию за рубежом среди православных украинцев ради сохранения ими своей веры, культуры, языка и православной идентичности", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно результатам опроса, проведенного социологической службой "Рейтинг" 8-9 марта, разрыв УПЦ с Московским патриархатом поддерживали 63% украинцев, в том числе 52% верующих самой УПЦ. Вопрос был актуализирован тем, что незадолго до этого ряд ее священников публично заявил о прекращении упоминания ими имени патриарха РПЦ Кирилла на службах из-за того, что тот не осудил развязывание Россией войны против Украины.

При этом 26 марта в Верховную Раду был внесен законопроект №7213, предусматривающий запрет деятельности УПЦ. Авторы документа в пояснительной записке указывают, что эта религиозная организация является "разведывательно-диверсионной структурой, которая все эти годы работала и продолжает работать в пользу Путина". Парламент его до сих пор не рассматривал.

Проведенный уже после этого 6 апреля опрос "Рейтинга" показал, что 51% украинцев считают, что украинское государство должно запретить УПЦ, а поддержка среди украинцев идеи разрыва связей этой церкви с РПЦ выросла на тот момент уже до 74%.