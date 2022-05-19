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В Бориславе запретили деятельность УПЦ московского патриархата
В Бориславе Львовской области городской совет запретил деятельность Украинской православной церкви московского патриархата.
Об этом сообщает пресс-служба Бориславского горсовета.
"Депутаты Бориславского городского совета приняли историческое решение – запретили на территории Бориславской городской территориальной общины деятельность религиозной общины Украинской православной церкви прихода Покрова Пресвятой Богородицы, которая подчиняется московскому патриархату", - говорится в сообщении.
Также этим решением запрещено использовать помещения церкви для проведения собраний и богослужений и продажи продукции православной церкви.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Решение вступает в силу 1 июня 2022 года.
Напомним, в Броварах Киевской области и в Конотопе Сумской области запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.
Следует отметить, что, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 51% украинцев выступают за запрет УПЦ, а ее разрыв с Московским патриархатом хотят уже 74%.