У Бориславі заборонили діяльність УПЦ московського патріархату

У Бориславі Львівської області міська рада заборонила діяльність Української православної церкви московського патріархату.

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Про це повідомляє прес-служба Бориславської міськради.

"Депутати Бориславської міської ради прийняли історичне рішення - заборонили на території Бориславської міської територіальної громади діяльність релігійної громади Української православної церкви парафії Покрови Пресвятої Богородиці, яка підпорядковується московському патріархату", - йдеться у повідомленні.

Також цим рішенням заборонено використовувати приміщення церкви для проведення зібрань і богослужінь та реалізовувати продаж продукції православної церкви.

Рішення набирає чинності з 1 червня 2022 року.

Нагадаємо, у Броварах Київської області та у Конотопі, що на Сумщині, заборонили діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Варто зазначити, що, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", 51% українців виступають за заборону УПЦ, а її розриву з Московським патріархатом хочуть вже 74%.