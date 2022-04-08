51% українців виступають за заборону УПЦ, а її розриву з Московським патріархатом хочуть вже 74% — опитування

51% українців вважають, що українська держава має заборонити Українську православну церкву (самоврядна церква з правами широкої автономії у складі Російської православної церкви), свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня.

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Водночас 20% виступають проти втручання у діяльність церкви, а 21% вважають за необхідне не забороняти УПЦ, але позбавити її пільг та розірвати договори оренди церковних приміщень. Іншу відповідь дали 2% опитаних, а вагалися з відповіддю 6%.

Варіант повної заборони підтримують найбільше (64% респондентів) на заході країни. На сході таких лише 29% при тому, що відносно більшість (35%) у противників втручання держави у справи УПЦ.

Значної різниці у відповідях залежно від віку респондентів при цьому не спостерігається, однак, як і з усіх інших питань, пов'язаних так чи інакше з Росією, радикальнішу позицію демонструють респонденти у категорії 36-50 років (за заборону 55%).

Також опитування показало зростання підтримки серед українців ідеї розриву зв'язків цієї церкви з РПЦ до 74%. Лише 7% виступають проти, 4% не визначилися з відповіддю, а 15% заявили, що їм байдуже.

Зокрема, за такий розрив виступають 86% опитаних на заході України, 78% у центрі, 66% на півдні та 55% на сході. Серед громадян середнього віку (36-50 років) таку позицію висловили 79%, серед старших людей — 73%, а серед молоді — 71%.

Опитування було проведене 6 квітня серед 1200 респондентів методом телефонних інтерв'ю з допомогою комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, що згідно з результатами опитування, проведеного "Рейтингом" 8-9 березня, розрив УПЦ із Московським патріархатом підтримували 63% українців, у тому числі 52% вірян самої УПЦ. Питання було актуалізоване тим, що незадовго до цього ряд її священиків публічно заявив про припинення поминання ними імені патріарха РПЦ Кирила на службах через те, що той не засудив розв'язання Росією війни проти України.

При цьому 26 березня до Верховної Ради було внесено законопроєкт №7213, який передбачає заборону діяльності УПЦ. Автори документа в пояснювальній записці вказують, що ця релігійна організація є "розвідувально-диверсійною структурою, яка всі ці роки працювала і продовжує працювати на користь Путіна".