У Конотопі мер заборонив діяльність УПЦ Московського патріархату

Конотопський мер Артем Семеніхін підписав розпорядження про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території громади через загрозу національної безпеки України.

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Про це мер міста повідомив у Facebook.

За його словами, це рішення сприятиме консолідації громади і припинить пропаганду РФ у місті.

"Між ворогом та його агентом немає різниці. А у разі моспархату це два в одному. Тому я вирішив заборонити на території мого міста діяльність цієї агентної мережі ФСБ", - написав Артем Семеніхін.

Нагадаємо, 29 березня до Верховної Ради було внесено законопроект про заборону діяльності УПЦ, яка має статус самоврядної церкви з правами широкої автономії у складі Російської православної церкви.

Варто також зазначити, що, згідно з соцопитуванням "Рейтинга", 51% українців виступають за заборону УПЦ, а її розрив з Московським патріархатом хочуть уже 74%.