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У Конотопі мер заборонив діяльність УПЦ Московського патріархату
Конотопський мер Артем Семеніхін підписав розпорядження про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території громади через загрозу національної безпеки України.
Про це мер міста повідомив у Facebook.
За його словами, це рішення сприятиме консолідації громади і припинить пропаганду РФ у місті.
"Між ворогом та його агентом немає різниці. А у разі моспархату це два в одному. Тому я вирішив заборонити на території мого міста діяльність цієї агентної мережі ФСБ", - написав Артем Семеніхін.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 29 березня до Верховної Ради було внесено законопроект про заборону діяльності УПЦ, яка має статус самоврядної церкви з правами широкої автономії у складі Російської православної церкви.
Варто також зазначити, що, згідно з соцопитуванням "Рейтинга", 51% українців виступають за заборону УПЦ, а її розрив з Московським патріархатом хочуть уже 74%.