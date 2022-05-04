В Конотопе мэр запретил деятельность УПЦ Московского патриархата

Мэр Конотопа Артем Семенихин подписал распоряжение о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории общины из-за угрозы национальной безопасности Украины.

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Об этом мэр города сообщил в Facebook.

По его словам, данное решение будет способствовать консолидации общины и прекратит пропаганду РФ в городе.

"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентной сети ФСБ", – написал Артем Семенихин.

Напомним, 29 марта в Верховную Раду был внесен законопроект о запрете деятельности УПЦ, имеющей статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Русской православной церкви.

Стоит также отметить, что, согласно соцопросу "Рейтинга", 51% украинцев выступают за запрет УПЦ, а ее разрыва с Московским патриархатом хотят уже 74%.