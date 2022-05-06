Московский патриархат под запретом: в Броварах ввели "особый режим" для объектов УПЦ

Броварской городской совет Киевской области принял решение о приостановке деятельности Украинской православной церкви на территории общины на период военного положения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко.

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"Московский патриархат под запретом!.. Это значит, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будет проведение собраний, митингов, шествий и всех других массовых мероприятий", — написал он.

Напомним также, что на днях мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин, представляющий "Всеукраинское объединение "Свобода", подписал распоряжение о "запрете деятельности УПЦ Московского патриархата как несущей угрозу национальной безопасности".

Правовую сторону вопроса мэр не прокомментировал, но объяснил нужность такого запрета необходимостью "консолидации общества, недопущения религиозного раскола и антиукраинской деятельности", поскольку считает данную организацию "агентурной сетью" Федеральной службы безопасности России.

Отметим, что согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного месяц назад, 51% украинцев выступали за запрет УПЦ, а 74% — за ее разрыв с Русской православной церковью, в составе которой та имеет широкую автономию.

При этом еще 26 марта в Верховную Раду был внесен законопроект №7213, предусматривающий запрет деятельности УПЦ. Авторы документа в пояснительной записке указывают, что данная религиозная организация является "разведывательно-диверсионной структурой, которая все эти годы работала и продолжает работать в пользу Путина". Документ пока парламентом не рассматривался.