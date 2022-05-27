УПЦ оголосила про незалежність, висловивши незгоду з РПЦ щодо війни в Україні

Собор Української православної церкви, що відбувся 27 травня 2022 року в Києві, ухвалив доповнення і зміни до статуту про управління церквою, "що свідчать про її повну самостійність і незалежність". Про це йдеться у повідомленні УПЦ.

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Також він засудив війну в України внаслідок агресії Російської Федерації як порушення Божої заповіді "Не вбивай!", висловив співчуття усім постраждалим та заявив про незгоду з позицією патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.

"Собор звертається до влади України та влади РФ з проханням продовжувати переговорний процес та пошук сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття", - сказано також у ньому.

Окрім цього, в УПЦ заявили, что вважають доцільним на період воєнного стану, коли зв'язки між єпархіями та церковним керівним центром ускладнені або відсутні, надати архієреям більшу самостійність. Вони зможуть самостійно ухвалювати рішення щодо тих чи інших питань єпархіального життя, що належать до компетенції Священного синоду або предстоятеля УПЦ, з подальшим інформуванням останніх, коли з'явиться така можливість.

"Собор висловлює глибокий жаль у зв'язку з відсутністю єдності в українському православ'ї. Існування розколу собор сприймає як глибоку болючу рану на церковному тілі. Особливо прикро від того, що останні дії Константинопольського патріарха в Україні, наслідком яких стало утворення "Православної церкви України", лише поглибили непорозуміння та привели до фізичного протистояння", - заявило також керівництво церкви.

Там кажуть, що навіть у таких кризових обставинах "не втрачають сподівання на відновлення діалогу", але для того, щоб він відбувся, представників ПЦУ закликають припинити силові захоплення храмів та примусові переводи у свою юрисдикцію парафій УПЦ.

Також в УПЦ закликають "усвідомити, що їхній канонічний статус є фактично неавтокефальним і значно поступається свободам і можливостям у реалізації церковної діяльності", які передбачені статутом про управління самої УПЦ.

Крім цього, як вказують її керівники, ПЦУ потрібно "вирішити питання" канонічності своєї ієрархії, для чого необхідне відновлення апостольської спадкоємності її єпископів, і лише тоді її зможуть визнати як сама УПЦ, так і більшість помісних православних церков.

"Собор виражає глибоке переконання, що запорукою успіху діалогу має стати не тільки бажання до відновлення церковної єдності, але й щире прагнення вибудовувати своє життя на засадах християнської совісті та моральної чистоти", - додають при цьому в УПЦ.

Ще одним розглянутим питанням став масовий виїзд вірян за кордон через війну, головним чином з південних, східних і центральних областей України, через що до УПЦ надходять звернення з різних країн з проханнями відкрити українські православні парафії. В церкві прогнозують, що хоча багато українців врешті повернуться на Батьківщину, але немало їх і залишиться на постійне проживання за кордоном.

"У зв'язку з цим, собор висловлює глибоке переконання, що УПЦ не може залишати своїх вірних без духовної опіки, має перебувати поряд з ними в їхніх випробуваннях і організовувати церковні громади в діаспорі. Необхідним є і надалі розвивати місію за кордоном серед православних українців задля збереження ними своєї віри, культури, мови та православної ідентичності", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною службою "Рейтинг" 8-9 березня, розрив УПЦ із Московським патріархатом підтримували 63% українців, у тому числі 52% вірян самої УПЦ. Питання було актуалізоване тим, що незадовго до цього ряд її священиків публічно заявив про припинення поминання ними імені патріарха РПЦ Кирила на службах через те, що той не засудив розв'язання Росією війни проти України.

При цьому 26 березня до Верховної Ради було внесено законопроєкт №7213, який передбачає заборону діяльності УПЦ. Автори документа в пояснювальній записці вказують, що ця релігійна організація є "розвідувально-диверсійною структурою, яка всі ці роки працювала і продовжує працювати на користь Путіна". Парламент його досі не розглядав.

Проведене вже після цього, 6 квітня, опитування "Рейтинга" показало, що 51% українців вважають, що українська держава має заборонити УПЦ, а підтримка серед українців ідеї розриву зв'язків цієї церкви з РПЦ зросла на той момент вже до 74%.