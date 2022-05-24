ПЦУ оголосила Києво-Печерську лавру своєю

Православна церква України створила у своїй структурі релігійну організацію “Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир)”, затвердила її статут і безпосередньо підпорядкувала її предстоятелю церкви Епіфанію. Як йдеться у повідомленні ПЦУ, таке рішення ухвалив її синод на пропозицію самого ж Епіфанія.

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"Враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської лаври як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського патріархату... синод вирішив утворити у складі релігійного об’єднання Української православної церкви (Православної церкви України) релігійну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) УПЦ (ПЦУ)", - сказано у ньому.

Синод також попросив Епіфанія звернутися до Кабінету міністрів з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої лаври (оголошеної національним історико-культурним заповідником) та окремих її приміщень у користування для здійснення богослужінь та ведення ПЦУ монастирської діяльності.

Крім того, у складі Львівської єпархії ПЦУ вирішила утворити Свято-Воскресенський Новоафонський монастир, намісником якого затверджено ігумена Іова (Ольшанського). Зазначимо, що 20 березня Іов оголосив своїй пастві, що його громада переходить із Української православної церкви до ПЦУ.

Києво-Печерська лавра, нагадаємо, перебуває у віданні УПЦ, яка, у свою чергу, має статус самоврядної церкви з правами широкої автономії у складі Російської православної церкви.

Крім того, синод ПЦУ оголосив про позбавлення сану священиків фактично ліквідованої УПЦ Київського патріархату, на основі якої було створено ПЦУ, які свого часу передумали переходити до ПЦУ, залишившись вірними лідерові УПЦ КП Філарету (Денисенко), і яким ПЦУ заборонила вести служби.

Це два колишні клірики структур УПЦ КП в Росії - митрополит Білгородський та Обоянський Іоасаф (Шибаєв) та єпископ Валуйський Петро (Москальов), а також екс-єпископ Білгород-Дністровський Філарет (Панку), що в УПЦ КП керував Східно-Молдавською єпархією.

Зазначимо, що згідно з томосом про автокефалію ПЦУ від січня 2019 року всі іноземні парафії УПЦ КП, яка стала основою для ПЦУ, повинні були перейти під юрисдикцію місцевих церков.

Зокрема, у випадку Східно-Молдавської єпархії, що охоплює всю Республіку Молдова з невизнаним Придністров'ям, це означало б її перехід або до Православної церкви Молдови - автономії у складі Російської ПЦ, або до паралельно діючої в цій країні Бессарабської митрополії Румунської ПЦ.

"Священний Синод заслухав справи про осудження за істотні канонічні порушення заборонених раніше у служінні. Визнавши їх винними у істотних порушеннях, Синод осудив їх, позбавивши священного сану. Також на суд Священного Синоду під час наступного чергового засідання за обвинуваченнями у порушеннях, які мають наслідком покарання через позбавлення священного сану, викликані заборонені в служінні клірики архімандрит Андрій (Маруцак) та протоієрей Богдан Згоба", - повідомили у ПЦУ.

Водночас Епіфаній повідомив про покаяння та повернення в канонічну єдність з ПЦУ клірика Хмельницької єпархії архімандрита Варсофонія (у світі Вадима Качана), у зв'язку з чим синод "прийняв це до відома і висловив радість із цього приводу". З благословення Епифанія Варсонофій продовжить служіння як клірик Хмельницької єпархії.

У свою чергу, за поданням предстоятеля ПЦУ синод також обрав насельника Михайлівського Золотоверхого монастиря, при якому знаходиться резиденція Епіфанія, архімандрита Антонія (Фірлея) бути єпископом Бориспільським, вікарієм Київської єпархії.