ПЦУ объявила Киево-Печерскую лавру своей

Православная церковь Украины создала в своей структуре религиозную организацию "Киево-Печерская лавра" в качестве мужского монастыря, утвердила ее устав и напрямую подчинила ее предстоятелю церкви Епифанию. Как говорится в сообщении ПЦУ, такое решение принял ее синод по предложению самого же Епифания.

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"Учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской лавры как святыни всеукраинского и мирового значения, с целью преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского патриархата синод решил создать в составе религиозного объединения Украиной православной церкви (Православной церкви Украины) религиозную организацию "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) УПЦ (ПЦУ)", - сказано в нем.

Синод также попросил Епифания обратиться в Кабинет министров с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней лавры (объявленной национальным историко-культурным заповедником) и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения ПЦУ монастырской деятельности.

Кроме того, в составе Львовской епархии ПЦУ решила образовать Свято-Воскресенский Новоафонский монастырь, наместником которого утвержден игумен Иов (Ольшанский). Отметим, что 20 марта Иов объявил своей пастве, что его община переходит из Украинской православной церкви в ПЦУ.

Киево-Печерская лавра, напомним, находится в ведении УПЦ, которая в свою очередь имеет статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Русской православной церкви.

Кроме того, синод ПЦУ объявил о лишении сана священников фактически ликвидированной УПЦ Киевского патриархата, на основе которой была создана ПЦУ, которые в свое время передумали переходить в ПЦУ, оставшись верными лидеру УПЦ КП Филарету (Денисенко), и которым ПЦУ запретила вести службы.

Это два бывших клирика структур УПЦ КП в России - митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев), а также экс-епископ Белгород-Днестровский Филарет (Панку), в УПЦ КП управлявший Восточно-Молдавской епархией

Отметим, что согласно томосу об автокефалии ПЦУ от января 2019 года, все иностранные парафии УПЦ КП, ставшей основой для ПЦУ, должны были перейти под юрисдикцию местных церквей.

В частности, в случае Восточно-Молдавской епархии, охватывающей всю Республику Молдова с непризнанным Приднестровьем, это означало бы ее переход либо в Православную церковь Молдовы - автономию в составе Русской ПЦ, либо в параллельно действующую в этой стране Бессарабскую митрополию Румынской ПЦ.

"Священный синод заслушал дела об осуждении за существенные канонические нарушения ранее запрещенных в служении... Признав их виновными в существенных нарушениях, синод осудил их, лишив священного сана. Также на суд Священного синода в ходе следующего очередного заседания по обвинениям в нарушениях, повлекших за собой лишение священного сана, вызваны запрещенные в служении клирики архимандрит Андрей (Маруцак) и протоиерей Богдан Згоба", - сообщили в ПЦУ.

В то же время Епифаний сообщил о покаянии и возврате в каноническое единство с ПЦУ клирика Хмельницкой епархии архимандрита Варсофония (в миру Вадима Качана), в связи с чем синод "принял это к сведению и выразил радость по этому поводу". По благословению Епифания Варсонофий продолжит служение как клирик Хмельницкой епархии.

В свою очередь, по представлению предстоятеля ПЦУ синод также избрал насельника Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, при котором находится резиденция Епифания, архимандрита Антония (Фирлея) быть епископом Бориспольским, викарием Киевской епархии.