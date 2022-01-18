Филарет подал иск в ОАСК: намерен восстановить УПЦ Киевского патриархата

Почетный Патриарх Филарет обратился в Окружной административный суд города Киева — он хочет добиться отмены ликвидации УПЦ КП. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Суд просят обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести осуществить регистрацию Постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата как отменяющего прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская патриархия Украинской Православной церкви Киевского Патриархата", — говорится в сообщении

Истец — почетный патриарх Филарет.

В исковых требованиях присутствует также требование признать противоправным бездействие ответчика — Государственной службы по этнополитике и свободе совести — по регистрациям в госреестре соответствующего постановления.

ОАСК решает вопрос открытия производства по этому административному иску.

Как известно, в декабре 2018 года состоялся Объединительный церковный собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. Тогда Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

Однако уже в мае 2019 года Филарет заявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остается его патриархом.

В июле 2020 года Минкульт Украины заявил, что УПЦ КП прекратила существование, присоединившись к ПЦУ.

Напомним, Филарет заявил, что не обижается на Владимира Зеленского, который во время выступления в одном из выпусков "95 Квартала" назвал Томос об автокефалии Православной церкви Украины "термосом".