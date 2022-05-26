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В ПЦУ попросили Вселенский патриархат лишить патриарха Кирилла престола
Православная церковь Украины обратилась к Вселенскому патриарху и предстоятелям Поместных церквей с просьбой лишить Кирилла Гундяева его престола Патриарха Московский и всея Руси.
Об этом у себя на странице в Твиттере написал митрополит Киевский и всея Руси Епифаний.
"Архиерейский Собор ПЦУ обратился к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла Гундяева и лишить его престола через распространение еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространение схизм среди православных", — отметил он.
Напомним, ранее стало известно, что Европейская комиссия предложила заморозить активы главы РПЦ патриарха Кирилла. Патриарх внесен в черновой список, в который уже включены сотни военных и приближенных к Кремлю бизнесменов, которых ЕС обвиняет в поддержке войны в Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал