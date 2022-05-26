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У ПЦУ попросили Вселенський патріархат позбавити патріарха Кирила престолу
Православна церква України звернулася до Вселенського патріарха та предстоятелів Помісних церков з проханням позбавити Кирила Гундяєва його престолу Патріарха Московського та всієї Русі.
Про це у себе на сторінці у Твіттері написав митрополит Київський та всієї Русі Єпіфаній.
"Архієрейський Собор ПЦУ звернувся до Вселенського Патріарха та Предстоятелів Помісних Церков з проханням засудити духовні злочини Кирила Гундяєва та позбавити його престолу через поширення єретичного етнофілетичного вчення про "російський світ" та поширення схизм серед православних", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейська комісія запропонувала заморозити активи голови РПЦ патріарха Кирила. Патріарх внесений до чорнового списку, до якого вже включено сотні військових і наближених до Кремля бізнесменів, яких ЄС звинувачує у підтримці війни в Україні.Підписуйтеся на наш YouTube канал