РПЦ прокомментировала решение УПЦ о "независимости" от Москвы

В Русской православной церкви рассматривают принятое накануне заявление синода Украинской православной церкви, входящей в РПЦ на правах широкой автономии, о ее "самостоятельности и независимости" как не нарушающее церковное единство.

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Как сообщается на сайте РПЦ, такую позицию озвучил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Вчера состоялся собор УПЦ. Он подтвердил тот статус, который эта церковь имеет с 1990 года, когда она получила благословенную грамоту о самоуправлении от святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II... Единство между УПЦ и РПЦ, а также другими поместными православными церквами, не ставшими на путь раскола, сохраняется. Мы будем и дальше продолжать укреплять это единство", - заявил клирик.

При этом, по словам Иллариона, вчерашними решениями УПЦ еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой, что ее церковный центр находится не в Москве, а в Киеве, что она не зависит от Москвы ни административно, ни финансово, ни каким-либо еще образом.

Он также дал понять, что в РПЦ обратили внимание на последние решения отдельных местных властей в Украине, принявших политические заявления о "запрете" деятельности УПЦ на подведомственной им территории.

"Сегодня многие враждебные силы брошены на то, чтобы эту церковь уничтожить: раскольники пытаются отнять у нее имущество, власти Украины организовали гонения на УПЦ, в целом ряде областей она запрещена, ее храмы закрыты на замок, совершаются рейдерские захваты храмов. УПЦ пытаются лишить ее законного наименования - переименовать ее в Российскую церковь на Украине", - описал свое видение ситуации российский митрополит.

Напомним, что ранее о запрете деятельности религиозных общин УПЦ заявили, в частности, власти Конотопа Сумской области, Броваров Киевской области и Борислава Львовской области.

В то же время отметим, что среди спикеров РПЦ есть и другие мнения. В частности, как передает российское информагентство ТАСС, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что решение собора УПЦ о "полной независимости" уводит эту церковь в раскол, а процесс ее отделения от РПЦ якобы инициирован Госдепартаментом США.

Отметим также, что собор УПЦ был созван после того, как Православная церковь Украины, не признаваемая РПЦ и большинством других автокефальных поместных православных церквей, объявила о создании в своей структуре религиозной организации "Киево-Печерская лавра" и обратилась к властям с просьбой выделить для нее один их храмов Верхней лавры.

Сама лавра ныне разделена на две части, нижняя из которых находится в ведении УПЦ, а верхняя - в ведении Министерства культуры и информационной политики в статусе национального историко-культурного заповедника. При этом именно на территории Киево-Печерской лавры находится и резиденция предстоятеля УПЦ Онуфрия.