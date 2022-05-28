РПЦ прокоментувала рішення УПЦ про "незалежність" від Москви

У Руській православній церкві розглядають прийняту напередодні заяву синоду Української православної церкви, що входить до РПЦ на правах широкої автономії, про її "самостійність і незалежність" як таку, що не порушує церковну єдність.

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Як повідомляється на сайті РПЦ, таку позицію озвучив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон.

"Вчора відбувся собор УПЦ. Він підтвердив той статус, який ця церква має з 1990 року, коли вона отримала благословенну грамоту про самоврядування від найсвятішого патріарха Московського та всієї Русі Алексія ІІ... Єдність між УПЦ та РПЦ, а також іншими помісними православними церквами, які не стали на шлях розколу, зберігається. Ми й надалі продовжуватимемо зміцнювати цю єдність", - заявив клірик.

При цьому, за словами Іларіона, вчорашніми рішеннями УПЦ ще раз засвідчила, що вона є повністю самоврядною, що її церковний центр знаходиться не в Москві, а в Києві, що вона не залежить від Москви ні адміністративно, ні фінансово, ні будь-яким ще чином.

Він також дав зрозуміти, що в РПЦ звернули увагу на останні рішення представників місцевої влади в Україні, які ухвалили політичні заяви про "заборону" діяльності УПЦ на підвідомчій їм території.

"Сьогодні багато ворожих сил кинуто на те, щоб цю церкву знищити: розкольники намагаються відібрати у неї майно, влада України організувала гоніння на УПЦ, у цілій низці областей вона заборонена, її храми закриті на замок, здійснюються рейдерські захоплення храмів. УПЦ намагаються позбавити законного найменування – перейменувати її на Руську церкву в Україні”, – описав своє бачення ситуації російський митрополит.

Нагадаємо, що раніше про заборону діяльності релігійних громад УПЦ заявили, зокрема, влада Конотопу Сумської області, Броварів Київської області та Борислава Львівської області.

Водночас зазначимо, що серед речників РПЦ є й інші думки. Зокрема, як передає російське інформагентство ТАСС, заступник голови синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Олександр Щипков заявив, що рішення собору УПЦ про "повну незалежність" веде цю церкву в розкол, а процес її відокремлення від РПЦ нібито ініціював Держдепартамент США.

Зазначимо також, що собор УПЦ був скликаний після того, як Православна церква України, яку не визнає РПЦ та більшість інших автокефальних помісних православних церков, оголосила про створення у своїй структурі релігійної організації "Києво-Печерська лавра" та звернулася до влади з проханням виділити для неї один з храмів Верхньої лаври.

Сама лавра нині поділена на дві частини, нижня з яких знаходиться у віданні УПЦ, а верхня – у віданні Міністерства культури та інформаційної політики у статусі національного історико-культурного заповідника. При цьому саме на території Києво-Печерської лаври знаходиться резиденція предстоятеля УПЦ Онуфрія.