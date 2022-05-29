Онуфрій перестав звеличувати патріарха РПЦ Кирила на службі, уподібнившись до предстоятелів автокефалій

Предстоятель Української православної церкви (що має автономний статус у складі Російської православної церкви) Онуфрій у ході літургії 29 травня у Києво-Печерській лаврі не став поминати патріарха РПЦ Кирила як "великого господина та отця нашого", як це прийнято в УПЦ. Про це свідчить відео, опубліковане на YouTube-каналі церкви.

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У той же час Онуфрій поминув його просто ім'ям у числі предстоятелів автокефальних церков. При цьому зазначимо, що богослужбове поминання предстоятелів інших автокефалій передбачено з метою утвердження єдності православ'я саме для самих предстоятелів автокефалій, яким Онуфрій не є.

З іншого боку, глава УПЦ перерахував керівників автокефальних церков саме згідно з диптихом РПЦ, який відрізняється від прийнятого іншими церквами порядком розташування в ньому церков, а також відсутністю Константинопольської, Елладської, Олександрійської та Кіпрської церков, які, як і РПЦ, не визнають створення Православної церкви України.

Нагадаємо, що раніше в неділю Кирило заявив, що в РПЦ "з повним розумінням ставляться до того, як сьогодні страждає УПЦ, до того, що блаженніший митрополит Онуфрій та єпископат мають максимально мудро сьогодні діяти, щоб не ускладнювати життя свого віруючого народу".

Нагадаємо, що 27 травня за підсумками собору УПЦ вирішила внести певні зміни до свого статуту, заявивши про свою "повну самостійність та незалежність".

Однак у РПЦ заявили, що чинний з 1990 року самоврядний статус УПЦ це ніяк не змінює і єдності з РПЦ ніяк не порушує, незважаючи на фінансову та адміністративну незалежність української структури від Московського патріархату.

Зазначимо, що собор УПЦ був скликаний після того, як ПЦУ оголосила про створення у своїй структурі релігійної організації "Києво-Печерська лавра" і звернулася до влади з проханням виділити для неї один із храмів Верхньої лаври, яка перебуває у віданні Міністерства культури та інформаційної політики у статусі національного історико-культурного заповідника – на відміну від керованої УПЦ Нижньої лаври.