В Україні обвалилися ціни на полуницю: скільки просять за ягоду

В Україні цього тижня різко знизилися ціни на полуницю з місцевих господарств. Наразі дана ягода коштує вже дешевше рівня минулого року і пропонується до продажу у діапазоні 35–60 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Жорстка конкуренція на ринку

Основною причиною ситуації експерти називають, насамперед, стрімке збільшення пропозиції даної ягоди з господарств західних областей.

Попит при цьому виробники характеризують як невисокий. В результаті, в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені були значно знизити ціну на цю ягоду.

"При цьому варто враховувати, що в даний час пропозиція місцевої полуниці на українському ринку ще не досягла свого піку і масовіший збір даної ягоди почнеться ближче до кінця поточного місяця", - зауважують аналітики.

Що з цінами?

За даними EastFruit, напередодні минулих вихідних полуницю з плівкових теплиць фермери відмовлялися продавати дешевше за 60 - 100 грн/кг. Але вже на початку поточного тижня, коли південні та західні області розпочали збирання ягоди з відкритого ґрунту, ціни впали одразу на 40% — до 35–60 грн/кг.

Як зауважують аналітики, нині ціни на полуницю вже опустилися нижче рівня минулого року.

"В аналогічний період минулого року пропозиція полуниці на українському ринку була значно нижчою, ніж сьогодні, з огляду на досить пізній початок сезону реалізації. В результаті, відпускні ціни на полуницю в Україні були в середньому на 40% вищими, ніж сьогодні", - констатують аналітики.

Нагадаємо, станом на початок травня в Україні стрімко подешевшали тепличні томати: 3 травня виробники пропонували до продажу помідор не дорожче 60-90 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж минулого тижня. Таке зниження цін обумовлено, головним чином, зростанням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також зниженням попиту в даному сегменті.

Водночас ціни на тепличний огірок в Україні стрімко знижуються через сезонне зростання пропозиції на тлі стриманого попиту. Огірок у тепличних комбінатах України вже пропонується в середньому на 20% дешевше ніж в кінці березня.

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