В Україні закінчуються запаси популярного овочу: що з цінами

На українському ринку зберігається тенденція зростання цін на торішню моркву. Лише за тиждень ціни на цей популярний овоч борщового набору злетіли на 26%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Запаси вичерпані

За інформацією проєкту, на цей час запаси моркви в українських господарствах фактично вичерпані, в той час, як попит на цю продукцію залишається досить високим.

"За словами ключових гравців ринку, торговельна активність на ринку моркви в Україні збільшилася, що на тлі сезонного скорочення запасів цієї продукції в місцевих господарствах, що призвело до дефіциту якісної моркви на ринку", - підкреслюють аналітики.

Тому ті фермери, які ще мають у своїх сховищах певні обсяги моркви, отримали можливість і далі підвищувати відпускні ціни на цей корнеплод.

Які ціни

Сьогодні українські фермери готові відвантажувати якісну моркву оптом по 9-15 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як зауважують аналітики, рік тому на ринку моркви в Україні відмічалася аналогічна ситуація, але ціни на якісну продукцію були в середньому в 3,4 раза вищими, ніж сьогодні.

Зауважимо, лише з кінця минулого тижня ріпчаста цибуля в українських господарствах подорожчала в середньому на 19%. Відпускні ціни на один з базових овочів продовжують зростати

Також наприкінці квітня в Україні надійшли в продаж перші партії ранньої капусти місцевого виробництва. Овоч нового врожаю продають за ціною 20-25 грн/кг, що в середньому на 40% дешевше, ніж минулого року. Проте, українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю.