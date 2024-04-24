Рання капуста на 40% дешевше, ніж минулого року: які ціни

В Україні надійшли в продаж перші партії ранньої капусти місцевого виробництва. Овоч нового врожаю продають за ціною 20-25 грн/кг , що в середньому на 40% дешевше, ніж минулого року.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що перші, поки невеликі партії молодої білокачанної капусти цього тижня з'явилися на українському ринку.

"Цього року початок сезону ранньої капусти відбувся приблизно в ті самі терміни, що й рік тому. Це стало можливим завдяки досить м'якій зимі та досить гарній весняній погоді", - зауважують аналітики.

Вони додають, що на сьогоднішній день білокачанна капуста врожаю 2024 року надходить у продаж за ціною 20-25 грн/кг , що в середньому на 40% дешевше, ніж на перші партії цієї продукції у минулому році.

Також на українському ринку є імпортна молода капуста з Македонії. Ціна на імпортну капусту нового врожаю почала стрімко знижуватися і наразі становить 25 грн/кг у зв'язку з надходженням ринку перших партій цієї продукції місцевого виробництва.

Ціни на овочі в Україні

Українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю. На сьогоднішній день оптові ціни на цей овоч в Україні опустилися до 12-17 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю. Причиною зростання цін є сезонне зменшення кількості цього овочу на ринку на тлі високого попиту.

Натомість в Україні відпускні ціни на столові буряки почали знижуватись, оскільки попит на них також досить впав.На сьогодні буряк в українських господарствах торгуються за 8-14 грн/кг.

Також на українському ринку знижуються ціни на моркву, через те, що фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю. Її продають від 8 до 14 грн за кілограм.

Джерело фото: ua.depositphotos.com