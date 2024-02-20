Вперше з початку року ціни на цибулю почали знижуватися

Цього тижня українські аграрії активізували продаж цибулі зі своїх сховищ, що призвело до першого зниження цін на цей продукт з початку року.

Про це пишуть аналітики проєкту EastFruit.

Станом на 20 лютого, ціни на ріпчасту цибулю коливаються від 8 до 14 грн за кілограм, що на 20% нижче порівняно з попереднім тижнем.

За інформацією аналітиків, попри очікування фермерів на підвищення цін та спроби стримати пропозицію овоча, вони змушені знижувати ціни і реалізувати запаси минулорічної цибулі, оскільки якість продукції почала знижуватися.

Через потепління та наближення весни, що впливає на вегетативний період овоча, фермери і оптовики повідомляють про швидке псування цибулі у сховищах, що ускладнює її продаж.

Аналітики пишуть, що деякі виробники та власники якісної цибулі, вирішили тимчасово призупинити її продаж і планують відновити реалізацію не раніше середини березня. Таким чином, вони сподіваються продати свій товар дорожче, оскільки через кілька тижнів пропозиція цибулі на ринку може значно скоротитися.

Україна наростила експорт цибулі

На початку лютого зросли обсяги експорту цибулі з України, але оптові ціни на цей овоч на українському ринку продовжували залишатися стабільними і становили 13 грн/кг.

За оцінками міжнародного експерта з торгівлі плодоовочевою продукцією Федора Рибалка, щодня українські трейдери вивозять до 300 тонн свіжої цибулі, переважно до Румунії.

Він додав, що останнім часом відновився експорт української цибулі на ринок Молдови, де ціни почали значно зростати впродовж останніх двох тижнів.

Нагадаємо, станом на кінець 2023 року виробники відвантажували цибулю по 12-16 грн/кг.

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