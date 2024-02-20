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Впервые с начала года цены на лук начали снижаться
На этой неделе украинские аграрии активизировали продажу лука из своих хранилищ, что привело к первому снижению цен на этот продукт с начала года.
Об этом пишут аналитики проекта EastFruit.
По состоянию на 20 февраля цены на репчатый лук колеблются от 8 до 14 грн за килограмм, что на 20% ниже по сравнению с предыдущей неделей.
По информации аналитиков, несмотря на ожидания фермеров повышения цен и попытки сдержать предложение овоща, они вынуждены снижать цены и реализовать запасы прошлогоднего лука, поскольку качество продукции начало снижаться.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Из-за потепления и приближения весны, влияющего на вегетативный период овоща, фермеры и оптовики сообщают о быстрой порче лука в хранилищах, что затрудняет его продажу.
Аналитики пишут, что некоторые производители и владельцы качественного лука решили временно приостановить его продажу и планируют возобновить реализацию не ранее середины марта. Таким образом они надеются продать свой товар дороже, поскольку через несколько недель предложение лука на рынке может значительно сократиться.
Украина нарастила экспорт лука
В начале февраля выросли объемы экспорта лука из Украины, но оптовые цены на овощ на украинском рынке продолжали оставаться стабильными и составляли 13 грн/кг.
По оценкам международного эксперта по торговле плодоовощной продукцией Федора Рыбалко, ежедневно украинские трейдеры вывозят до 300 тонн свежего лука, преимущественно в Румынию.
Он добавил, что в последнее время возобновился экспорт украинского лука на рынок Молдовы, где цены начали значительно расти за последние две недели.
Напомним, по состоянию на конец 2023 года производители отгружали лук по 12-16 грн/кг.
Источник фото: ua.depositphotos.com