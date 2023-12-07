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В Украине стремительно дорожает лук: какие цены
На этой неделе фермеры Украины получили возможность повысить цену на лук. За неделю этот овощ подорожал в среднем на 20%.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
По словам экспертов, основной причиной роста цен стало снижение предложения продукции низкого качества, в то время как качественную продукцию производители пытались закладывать на хранение, не без основания ожидая, что цены на нее будут расти.
Отмечается, что сегодня производители готовы отгружать лук по 12-16 грн/кг, что в среднем на 20% дороже неделей ранее.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Подорожание лука провоцирует заметное оживление торговой активности в этом сегменте в канун новогодних праздников. При этом предложение качественного лука на сегодняшний день несколько ограничено, что также способствует росту цен на эту продукцию", - подчеркивают аналитики.
Они отмечают, что, несмотря на ценовой рост, лук украинские фермеры по-прежнему продают минимум на 43% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.
"В то же время игроки рынка не исключают, что повышающий ценовой тренд в данном сегменте сохранится и дальше, при сохранении сегодняшних темпов сбыта", - прогнозируют аналитики.
Цены на овощи в Украине
В Украине также дорожает картофель. Увеличение спроса позволило украинским фермерам в очередной раз повысить цены на этот овощ. На сегодняшний день картофель поступает на рынок по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
А вот на украинском рынке столовой свеклы отмечается тенденция снижения цен. Этот овощ борщового набора уже стоит ниже прошлогоднего уровня. Сегодня фермеры продают свеклу по 5-8 грн/кг.
Источник фото: ua.depositphotos.com