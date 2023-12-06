В торговых сетях Украины дорожает молочная продукция

В украинских супермаркетах продолжают расти цены на молочные продукты. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Ассоциации производителей молока, состоявшегося в конце ноября 2023 года.

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По словам аналитика Ассоциации Георгия Кухалейшвили, повышение стоимости продукции может являться результатом повышения закупочных цен на молоко-сырье в ноябре в условиях его ограниченного предложения на внутреннем рынке, а также роста производственных затрат на молочно-товарных фермах.

Как растут цены на молочную продукцию

Как показал мониторинг, молоко, кефир и сметана в среднем подорожали на 3,4% в ноябре и на 10,54% по сравнению с прошлым годом. Йогурт, сыр кисломолочный и сливочное масло в среднем выросли в цене на 2,7% в ноябре и на 10,4% по сравнению с прошлогодним периодом. Сыры подорожали на 5,6% в ноябре, за год – на 38,77%. Наибольший рост цены за последний год произошел на сыр Украинский – на 100%.

Цены на молочные продукты в торговых сетях (грн/кг)

Актуальная цена Разница с октябрем Разница с ноябрем 2022 года Молоко пастеризованное 2,5% 43,22 3,68% 11,95% Кефир 2,5% 54,03 4,16% 6,61% Сметана 15% 120,59 2,40% 13,06% Йогурт питьевой 86,74 4,48% 11,02% Йогурт, стакан 121,48 -16,56% 12,36% Творог 9% 195,99 1,44% 6,54% Масло сливочное, 72,5% - 73% (Украина) 364,69 2,40% 13,78% Крестьянское, Люстдорф, 72,5%, ДСТУ, 180 г 399,17 0,95% 24,15% Масло сливочное, 72,5% – 73% (Импорт) 636,85 0,00% 28,36% Сыр "Украинский", 50% 425,44 2,73% 100,00% Сыр "Голландский", 45% 421,66 4,10% 16,13% Сыр "Маасдам", 45% (Импорт) 538,54 1,67% 100,00% Сыр "Маасдам", 45% (Украина) 476,59 -1,10% 8,21% Сыр "Гауда", 45% (Украина) 425,51 11,43% 15,60% Сыр "Гауда", 45% (Импорт) 321,10 -48,45% -36,37% Сыр "Моцарелла", 45% (Украина) 393,07 4,37% 32,12% Сыр "Моцарелла", 45% (Импорт) 472,40 2,19% 13,25% Сыр "Сулугуни", 45% 377,91 5,40% 21,82%

Почему происходит рост цен на молочные продукты

По словам аналитика Ассоциации производителей молока, в ноябре украинские производители молочной продукции сталкивались с нехваткой сырья. Учитывая активный спрос на молочную продукцию среди населения, они были вынуждены снова поднять цены на закупку сырья. Вероятно, дефицит молока в Украине не исчез из-за уменьшения численности коров и ухудшения условий кормления животных. Многие сельскохозяйственные земли загрязнены минами и не пригодны для использования в качестве пастбищ или для выращивания кормовых культур. Вероятно, цена на молоко выросла из-за увеличения расходов на корма в результате повышения их себестоимости, удорожания премиксов и других компонентов, необходимых для производства.

Если цены на молочную продукцию продолжат увеличиваться, то это, скорее всего, повлияет на сокращение их потребления со стороны населения, поскольку во время отапливаемого сезона украинцы будут тратить больше денег на коммуналку. Платежеспособность большого количества людей остается ограниченной в условиях войны.

Однако в ближайшее время на рост цен может повлиять забастовка польских и словацких перевозчиков, которые не согласны с украинскими правилами пересечения границы для грузовиков и блокируют пункты пересечения западной границы. Из-за акций протеста растут очереди грузовиков, что затрудняет экспорт сельскохозяйственной продукции. Поскольку часть молочной продукции может остаться в Украине, эти излишки в дальнейшем могут сдерживать повышение цен на сырое молоко и другие молочные продукты.