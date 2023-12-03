Через блокаду польського кордону український експорт впав майже на 40%

У листопаді загальний обсяг експорту товарів з України досягнув 9,2 млн тонн, з них 783 тисячі тонн припадають на вантажний транспорт. При цьому, експорт з України автомобільним транспортом через кордон з Польщею в листопаді скоротився на 39,3% порівняно із жовтнем, а імпорт – на 44,6%.

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Такі дані оприлюднила перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко.

Це пов’язано із блокадою, яку польські перевізники влаштували на кордоні.

За словами Свириденко, до того, як польські перевізники почали страйк на кордоні, обсяги були майже вдвічі більшими. На деяких пунктах пропуску, як "Ягодин - Дорогуск", "Рава-Руська - Гребенне" експорт майже завмер, або впав удвічі.

"Ми ведемо активну роботу для вирішення цієї ситуації. Не вся вона може бути публічною, адже не завжди ця публічність грає країні на руку. Але у нас є підстави сподіватися, що завдяки цьому діалогу з обох сторін, ми зможемо владнати ситуацію. Наші дипломатичні кроки можуть посилити й експортери, у яких є контрагенти в Польщі", - сказала вона.

Нагадаємо, польські перевізники з 6 листопада страйкують на кордоні і не пропускають вантажівки. Заблокований поляками кордон завдав значної шкоди українським експортерам, які вимушені обирати обхідні шляхи для дотримання контрактів. Підсумкові збитки поки що складно оцінити, але вже говориться про суми у сотнях мільйонів гривень. Україна сподівається на закінчення протестів і надію на те, що втрати не сягнуть мільйонів євро.

Окрім цього, блокування кордону польськими перевізниками та нестабільна робота словацького кордону впливатимуть на продовольчу безпеку України. Внаслідок цього певні групи товарів, які імпортує Україна, можуть здорожчати чи стати дефіцитними.

Може виникнути дефіцит певних продуктів починаючи з солі (оскільки українське виробництво тимчасово зупинено через окупацію) та продуктів, які не вирощуються в Україні: цитрусові, банани, морепродукти.