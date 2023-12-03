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Из-за блокады польской границы украинский экспорт упал почти на 40%
В ноябре общий объем экспорта товаров из Украины достиг 9,2 млн. тонн, из них 783 тысячи тонн приходятся на грузовой транспорт. При этом экспорт из Украины автомобильным транспортом через границу с Польшей в ноябре сократился на 39,3% по сравнению с октябрем, а импорт – на 44,6%.
Такие данные обнародовала первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.
Это связано с блокадой, которую устроили польские перевозчики на границе.
По словам Свириденко, до того, как польские перевозчики начали забастовку на границе, объемы были почти вдвое больше. На некоторых пунктах пропуска, как "Ягодин – Дорогуск", "Рава-Русская – Гребенное" экспорт почти замер, или упал вдвое.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Мы ведем активную работу для разрешения этой ситуации. Не вся она может быть публичной, ведь не всегда эта публичность играет стране на руку. Но у нас есть основания надеяться, что благодаря этому диалогу с обеих сторон мы сможем уладить ситуацию. Наши дипломатические шаги могут усилить и экспортеры, у которых есть контрагенты в Польше", - сказала она.
Напомним, польские перевозчики с 6 ноября бастуют на границе и не пропускают грузовики. Заблокированная поляками граница нанесла значительный ущерб украинским экспортерам, которые вынуждены выбирать обходные пути для соблюдения контрактов. Итоговый ущерб пока сложно оценить, но уже говорится о суммах в сотнях миллионов гривен. Украина надеется на завершение протестов и надежду на то, что потери не достигнут миллионов евро.
Кроме того, блокировка границы польскими перевозчиками и нестабильная работа словацкой границы будут влиять на продовольственную безопасность Украины. В результате определенные группы товаров, которые импортирует Украина, могут подорожать или стать дефицитными.
Может возникнуть дефицит определенных продуктов начиная с соли (поскольку украинское производство временно остановлено из-за оккупации) и продуктов, не выращиваемых в Украине: цитрусовые, бананы, морепродукты.