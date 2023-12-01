Договорились с протестующими: украинские водители на границе приостановили голодовку

Украинские водители, находящиеся на границе с Польшей, приостановили голодовку после переговоров с протестующими. Об этом сообщает "Суспільне".

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Разговор состоялся при участии украинского консула. По результатам беседы стороны договорились, что через пункт пропуска будут проезжать семь, а не один грузовик в час. При этом гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди.

В свою очередь, украинские водители отменяют голодовку, но готовы объявить ее снова, если польская сторона нарушит договоренности к воскресенью, 3 декабря.

Забастовка в Польше: требования протестующих

6-го ноября польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков впунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорохуск" и "Рава-Русская – Хребенне",пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика – Шегини".

Перед стартом протеста перевозчики обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

Сегодня, 1 декабря, стало известно, что правительства Украины и Польши согласовали шаги по разблокированию границы. Например, пункт пропуска "Угринов – Долгобычов" откроют для проезда пустых грузовиков. А в системе "єЧерга" появятся отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин – Дорохуск" и "Краковец - Корчова".

Тем временем украинские водители на КПП "Корчова-Краковец" заявили о голодовке, если протестующие не будут пропускать семь, а в дальнейшем – 14 грузовиков в час.