Украина и Польша согласовали шаги по разблокированию границы, а украинские водители объявили голодовку

Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши совместно нарабатывают меры по разблокированию границы, где продолжается забастовка польских перевозчиков.

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Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Отмечается, что в Варшаве состоялась встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафаэля Вебера.

О чем договорились

Сообщается, что стороны договорились о:

Открытии пункта пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска.

Создании в системе єЧерга отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчова". Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне.

Запуске пилотного проекта с регистрацией в очереди непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком в один месяц.

Как отмечают в Министерстве восстановления, вопрос отмены или изменений в "транспортный безвиз", на которых настаивают польские перевозчики, не обсуждался и не был на повестке дня.

В то же время, польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов - Долгобычев" и "Нижанковичи - Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС.

"Такая позиция неприемлема для Украины и Европейского Союза, ведь это дискриминационная норма по отношению к другим странам. Последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС при участии руководства Директората Еврокомиссии по транспорту и мобильности (DG MOVE) 30 ноября", - отмечают в украинском ведомстве.

Вместе с этим Министерство восстановления совместно с DG MOVE нарабатывает стратегические решения, которые позволят урегулировать ситуацию с очередями на границе и уменьшить напряжение в вопросе автомобильных перевозок.

"Ключевыми позициями являются улучшение пропускной способности имеющихся пунктов пропуска, в частности эффективности фитосанитарного и других видов контроля, для соблюдения меморандумов, регулирующих количество грузовиков пропущенных через границу. Также речь идет о разработке Плана действий по развитию украинско-польских пунктов пропуска (с украинской стороны стратегия развития уже готова)", - подчеркнули в Минвосстановлении.

Украинские водители на польской границе объявили голодовку

Украинские водители на КПП "Корчева-Краковец" готовы объявить голодовку из-за блокирования польскими перевозчиками границы, пишет Радио Свобода.

По словам водителя международных перевозок Романа Власюка, около двух сотен украинских водителей, которые уже две недели стоят вблизи пункта пропуска Корчева, хотели пообщаться с польскими протестующими, однако их остановила полиция.

"Нас заблокировали среди поля. Нас здесь около 200 водителей. Полицейские сказали, что по их законам конгрегация людей в таком количестве непозволительна. Они в полной амуниции, с баллонами, газами, перцовками", - отметил Власюк.

Он также рассказал о вчерашней договоренности, предполагавшей, что польские перевозчики будут пропускать семь авто в час, однако она работала недолго.

Польское правительство выдвинуло требования к Украине

Напомним, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик обратился к вице-премьеру Украины Александру Кубракову с просьбой отменить обязательную регистрацию в системе "єЧерга" транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза по крайней мере на двух пунктах пропуска Зосин – Устилуг и Нижанковичи – Мальхов.

В польском правительстве убеждены, что введение электронной очереди значительно увеличило время ожидания на границе для пустых польских грузовиков, что повлияло на конкурентность принадлежащих им компаний.

Поэтому Адамчик призвал срочно принять меры по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона.

Ранее в Мининфраструктуре Украины заявили, что будут обсуждать разблокировку границы с Польшей уже с новым правительством соседней страны. Хотя на парламентских выборах в Польше победила провластная партия "Право и справедливость", ей не хватит голосов для формирования коалиции. Поэтому возможность создать новое правительство имеют оппозиционные политсилы, которые уже подписали коалиционное соглашение. Реальная смена правительства в Польше ожидается в середине декабря. Новым главой правительства станет Дональд Туск.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.

Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.