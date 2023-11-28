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Польський уряд висунув вимоги до України для зняття блокади на кордоні
Польський уряд пропонує скасувати обов’язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі щонайменше на двох пунктах пропуску: Зосін - Устилуг і Нижанковичі - Мальховіце.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури Польщі.
Зазначається, що міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся до віцепрем’єра України Олександра Кубракова з проханням скасувати обов’язкову реєстрацію в системі "єЧерга" транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу принаймні на двох пунктах пропуску Зосін – Устилуг та Нижанковичі – Мальховіце.
У польському уряді переконані, що введення електронної черги значно збільшило час очікування на кордоні для порожніх польських вантажівок, що вплинуло на конкурентність компаній, яким вони належать.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Тому Адамчик закликав терміново вжити заходів для виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона.
Польський міністр висловив сподівання, що уряд України прийме це звернення й зробить відповідні дії, які будуть "спрямовані на добробут українських та польських водіїв, перевізників та підприємців з інших секторів економіки".
Також Адамчик звернувся до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням підтримати його звернення до уряду України щодо деактивації системи електронної черги.
Крім того, польський міністр закликав комісара ЄС з питань транспорту Адіну Валеан створити спільний комітет для аналізу впливу угоди про лібералізацію транспортних перевезень з Україною на ринок автомобільних перевезень ЄС.
Скасування цієї угоди є головною вимогою польських протестувальників.
Зауважимо, раніше в Мінінфраструктури України заявили, що обговорюватимуть розблокування кордону з Польщею вже з новим урядом сусідньої країни. Хоч на парламентських виборах у Польщі перемогла провладна партія "Право і справедливість", їй не вистачить голосів для формування коаліції. Тому можливість утворити новий уряд мають опозиційні політсили, які вже підписали коаліційну угоду. Реальна зміна уряду в Польщі очікується в середині грудня.
Страйк польських перевізників
Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.
Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.
Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Але польські протестувальники їх не погодили.
Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.
Польські перевізники планують блокувати рух вантажівок через найбільший пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українському кордоні до 1 лютого.