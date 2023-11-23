"Час на компроміси вичерпано": Україна за бажанням евакуюватиме водіїв, що застрягли на польському кордоні

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочало збір даних для подальшої евакуації українських водіїв з польського кордону, де польські перевізники блокують рух вантажівок. Про це повідомив на Facebook-сторінці заступник міністра Сергій Деркач.

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"У нас вже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає", - вказав чиновник.

За його словами, українська сторона бачить повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади, тому анонсує, що "буде вивозити всіх", хто висловить таке бажання. Форма для запису доступна за посиланням.

Крім того, Україна ініціює створення моніторингової групи на кордоні з боку Європейського союзу, пропонуючи офіційно фіксувати ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску.

Зокрема, така група могла б монітирити чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне – в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають українські водії. Офіційний лист з такою пропозицією наразі вже направлено.

"За останні три тижні питання блокади порушувалося на всіх можливих рівнях: десятки листів, зустрічей. Ми запропонували низку компромісів, польський уряд та Єврокомісія їх знають. Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон", - додав Деркач.

Нагадаємо також, що раніше Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України виступили з ініціативою направити на польско-український кордон представників Червоного Хреста та рятувальників через загрозу здоров'ю українським водіям.

В свою чергу, посольство України направило владі Польщі вимогу втрутитися в ситуацію, вдавшись до "рішучих дій з розблокування" пунктів пропуску, зокрема й тому, що обмеження руху вантажівок польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров’ю людей, що простоюють у чергах. Приводом до надіслання ноти до МЗС Польщі стала смерть на її території вже другого українського водія, що очікував на проходження кордону.

Страйк польських перевізників на кордоні

Нагадаємо, що з 6 листопада представники польських перевізників заблокували рух вантажівок через пункти пропуску "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

Вони, зокрема, висунули вимогу повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року. Мінвідновлення України ще на початку акції відмовилося навіть обговорювати можливість виконання цієї умови, тим не менш спроби переговорів на різних рівнях щодо розв'язання ситуації робилися.

Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також генеральним директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Однак на них не погодилися польські протестувальники.

З 23 листопада блокування руху фур почалося і на пункті пропуску "Медика - Шегині": там акцію розпочали представники польського руху "Ошукане село". Поки протест триватиме з 10 до 21 години, однак з 27 листопада його погорожують зробити цілодобовим. В свою чергу, польські перевізники планують заблокувати ще один КПП - "Мальховіце - Нижанковичі".