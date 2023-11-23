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Страйк перевізників: поляки планують заблокувати п’ятий пункт пропуску
Польські перевізники, які вже третій тиждень страйкують на кордоні, мають намір заблокувати ще один пункт пропуску. "Нижанковичі" – "Мальховіце" стане вже п'ятим пунктом, який паралізують далекобійники.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Згідно з повідомленням, наразі електронна черга з вантажних автомобілів на даному пункті пропуску на виїзд з України зросла на 700 вантажівок.
"За непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце". Там електронна черга з вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1300 до 2000 автомобілів", - пишуть прикордонники.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Лідер польських перевізників Рафал Меклер оприлюднив мапу, на якій позначив хрестами місця на кордоні, які ще відкриті для виїзду з України.
"Є запас для ескалації", – написав Меклер.
Наразі незаблокованими для вантажівок на польському кордоні залишаються два пункти пропуску: "Нижанковичі-Мальховіце" і "Устилуг-Зосін".
Нагадаємо, сьогодні поляки заблокували пункт "Медика" - через нього припинено рух вантажних транспортних засобів. Це вже четвертий пункт пропуску, який заблокований польськими протестувальниками на кордоні з Україною.
З 23 листопада польські аграрії приєдналися до протесту польських перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочинають блокаду руху вантажного транспорту на пункті пропуску "Медика – Шегині" поблизу Перемишля
"Ми проводимо попереджувальний страйк аграріїв, які вимагають від уряду компенсації збитків через відкриття ринку ЄС для потоку української сільськогосподарської продукції, яку підтримує уряд", - говорять страйкарі.
Через блокування польськими перевізниками роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною зараз у чергах стоять 2600 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.