Забастовка перевозчиков: поляки планируют заблокировать пятый пункт пропуска

Польские перевозчики, которые уже третью неделю бастуют на границе, намерены заблокировать еще один пункт пропуска. "Нижанковичи" – "Мальховице" станет уже пятым пунктом, парализуемым дальнобойщиками.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Согласно сообщению, в настоящее время электронная очередь из грузовых автомобилей на данном пункте пропуска на выезд из Украины выросла на 700 грузовиков.

"По неподтвержденной информации есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице". Там электронная очередь из грузовых автомобилей на выезд из Украины выросла с 1300 до 2000 автомобилей", - пишут пограничники.

Лидер польских перевозчиков Рафал Меклер обнародовал карту, на которой обозначил крестами места на границе, еще открытые для выезда из Украины.

"Есть запас для эскалации", – написал Меклер.

В настоящее время незаблокированными для грузовиков на польской границе остаются два пункта пропуска: "Нижанковичи-Мальховице" и "Устилуг-Зосин".

Напомним, сегодня поляки заблокировали пункт "Медика" - из-за него приостановлено движение грузовых транспортных средств. Это уже четвертый пункт пропуска, заблокированный польскими протестующими на границе с Украиной.

С 23 ноября польские аграрии присоединились к протесту польских перевозчиков и, выдвигая свои требования, приступают к блокаде движения грузового транспорта на пункте пропуска "Медика – Шегини" вблизи Перемышля.

"Мы проводим предупредительную забастовку аграриев, требующих от правительства компенсации убытков из-за открытия рынка ЕС для потока украинской сельскохозяйственной продукции, поддерживаемой правительством", - говорят забастовщики.

Из-за блокирования польскими перевозчиками работы пунктов пропуска на границе с Украиной сейчас в очередях стоят 2600 грузовиков, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.