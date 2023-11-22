Поляки планируют бастовать на границе до февраля. Организатор назвал причину

Польские перевозчики намерены блокировать движение грузовиков через самый большой пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинской границе до 1 февраля. Поляки недовольны тем, что украинцы занимают их рабочие места.

Об этом сообщил лидер польских перевозчиков Рафал Меклер.

Причиной продолжения блокирования границы он назвал то, что перевозчикам надоело, что украинцы занимают рабочие места и получили доступ к рынку ЕС, не понеся расходов, которые несут компании ЕС.

Ранее протестующие планировали блокировать границу до 3 января, но оказалось, что их намерения охватывают не только продолжение блокирования главного пункта пропуска на еще один месяц, но и остановку движения на четвертом пункте пропуска "Шегини-Медика".

На данный момент блокировка уже развернута на маршрутах "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава Русская", "Дорогуск - Ягодин".

Сообщается, что Меклер заявлял о случаях проезда украинских фур из-за заблокированного пункта пропуска "Краковец-Корчева" в сопровождении полиции.

Есть ли русский след в протестах поляков

Отметим, что Меклер является главой люблинского центра "Конфедерации" - польской ультраправой партии с радикальной антиукраинской риторикой. В настоящее время это единственная польская партия, поддержавшая акцию блокирования границы.

Сам Рафал Меклер опровергает распространяющиеся в некоторых СМИ заявления и заявляет, что никакого отношения к России не имеет, но назвал ситуацию значительно сложнее, чем она кажется.

"Наши дружеские соседи так связали меня с Россией. Это смешно, но также сложно с точки зрения логики, потому что поскольку моя фамилия встречается в одинаковом количестве в России и Польше, это доказательство того, что я связан с Россией. Я знаю, что вам понравится эта простая теория: один человек, деньги Кремля, Россия. К сожалению, ситуация более сложная и, к сожалению, не в вашу пользу", - написал он.

К дальнобойщикам присоединятся фермеры

К забастовке польских перевозчиков на границе с Украиной присоединятся польские фермеры, что может поставить под угрозу гуманитарную помощь Украине и еще больше усложнит ситуацию.

Сотня фермеров планирует начать забастовку 23 ноября на пункте пропуска "Шегени-Медика".

Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач в понедельник, посетив пункты пропуска "Рава-Русская" и "Краковец", сообщил в понедельник, что на двух пунктах пропуска было не более 15 протестующих, фактически держа границу в заложниках.

В Мининфраструктуре Украины говорили о готовности к конструктивному диалогу для решения вопроса, но украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков о либерализации грузовых перевозок.