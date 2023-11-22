Ущерб на миллионы гривен. Бизнес оценил финансовые потери от блокады границы

В среднем одна компания за один день простоя в результате блокады пунктов пропуска теряет около 1 млн гривен. Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация по результатам опроса среди 55 членских фирм.

Отмечается, что в целом опрошенные компании с начала простоя понесли ущерб минимум на 305,8 млн гривен.

От блокады одинаково страдают как импортеры, так и экспортеры, ведь 49% компаний ввозят продукцию в Украину. В то же время 25% товаров направляются в Польшу, 15% – в Германию, а также в другие страны Балтии, Западной Европы, США, Канады, страны Азии и Африки.

Из-за действий польских протестующих фиксируются следующие негативные последствия:

рост затрат на перевозку, что влияет на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность компаний;

изменение маршрутов, что привело к увеличению очередей на словацкой и венгерской границах;

дефицит транспорта, в том числе из-за нежелания перевозчиков брать заказ на время забастовки.

При этом ожидается, что невозможность выполнить обязательства перед заказчиками может привести к штрафным санкциям от покупателей, отмене дальнейших заказов и потере клиентов.

А невозможность импортировать необходимое сырье или комплектующие создает риски для украинских производств. Это влияет на доступ населения Украины к необходимым товарам и бесперебойную работу предприятий.

Страйк в Польше: что известно

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной , фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорохуск" и "Рава-Русская – Хребенне", пропуская только одно такое транспортное средство в час.

Перед началом протеста они обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, назывался возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

Блокада границы: реакция Украины

В Мининфраструктуры Украины говорили о готовности к конструктивному диалогу для решения вопроса.

Позже заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков.

Он пояснил, что соглашение о либерализации грузовых перевозок было ратифицировано и согласовано всеми членами Евросоюза, и подписано между Украиной и блоком, а не какой-либо отдельной страной.

Однако позже украинская сторона провела переговоры с польскими перевозчиками и официальными представителями страны касательно разблокировки границы. Тогда заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач назвал требование протестующих об отмене "транспортного безвиза" абсурдным из-за того, что они обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений.

По словам Деркача, прекратить блокаду польско-украинской границы может только правительство Польши, если он отменит разрешение на забастовку.

Во время переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.