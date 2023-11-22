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Ущерб на миллионы гривен. Бизнес оценил финансовые потери от блокады границы
В среднем одна компания за один день простоя в результате блокады пунктов пропуска теряет около 1 млн гривен. Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация по результатам опроса среди 55 членских фирм.
Отмечается, что в целом опрошенные компании с начала простоя понесли ущерб минимум на 305,8 млн гривен.
От блокады одинаково страдают как импортеры, так и экспортеры, ведь 49% компаний ввозят продукцию в Украину. В то же время 25% товаров направляются в Польшу, 15% – в Германию, а также в другие страны Балтии, Западной Европы, США, Канады, страны Азии и Африки.
Из-за действий польских протестующих фиксируются следующие негативные последствия:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- рост затрат на перевозку, что влияет на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность компаний;
- изменение маршрутов, что привело к увеличению очередей на словацкой и венгерской границах;
- дефицит транспорта, в том числе из-за нежелания перевозчиков брать заказ на время забастовки.
При этом ожидается, что невозможность выполнить обязательства перед заказчиками может привести к штрафным санкциям от покупателей, отмене дальнейших заказов и потере клиентов.
А невозможность импортировать необходимое сырье или комплектующие создает риски для украинских производств. Это влияет на доступ населения Украины к необходимым товарам и бесперебойную работу предприятий.
Страйк в Польше: что известно
В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной , фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорохуск" и "Рава-Русская – Хребенне", пропуская только одно такое транспортное средство в час.
Перед началом протеста они обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт.
Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
Среди требований, в частности, назывался возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.
Блокада границы: реакция Украины
В Мининфраструктуры Украины говорили о готовности к конструктивному диалогу для решения вопроса.
Позже заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков.
Он пояснил, что соглашение о либерализации грузовых перевозок было ратифицировано и согласовано всеми членами Евросоюза, и подписано между Украиной и блоком, а не какой-либо отдельной страной.
Однако позже украинская сторона провела переговоры с польскими перевозчиками и официальными представителями страны касательно разблокировки границы. Тогда заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач назвал требование протестующих об отмене "транспортного безвиза" абсурдным из-за того, что они обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений.
По словам Деркача, прекратить блокаду польско-украинской границы может только правительство Польши, если он отменит разрешение на забастовку.
Во время переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.