Блокирование границы польскими перевозчиками. Состоялись очередные переговоры: какие результаты

15 ноября Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины совместно с Министерством инфраструктуры Польши и Директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности провели трехсторонние переговоры по разблокированию пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Переговоры, ключевым вопросом на которых стала наработка совместных решений для разблокирования границы, прошли на пункте пропуска "Дорогуск".

Украинскую делегацию представлял заместитель министра Сергей Деркач, представители Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины. С польской стороны приняли участие министр инфраструктуры Польши Андрей Адамчук, государственный секретарь министерства Рафаэль Вебер представители Министерства внутренних дел, Министерства финансов, таможенных и пограничных служб. Директорат ЕС представляла руководительница – Магда Копчинская. Присоединились к переговорам также представители офиса еврокомиссара по транспорту.

"Ключевое требование протестующих – это возврат к системе разрешений. Это требование выполнено быть не может, о чем заявила украинская сторона, а в Директорате ЕС подчеркнули, что такой вопрос не может быть предметом этой встречи. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС будет действовать, по меньшей мере, до 30 июня следующего года", - подчеркнули в Мининфраструктуре.

Там добавили, что в результате переговоров стороны наработали совместные решения и предложили их польским протестующим, но эти предложения не согласовали.

"Стороны продолжают поиск решений, которые позволили бы разрешить ситуацию", - сообщили в Мининфраструктуре.

Отметим, если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.

Забастовки на границе между Польшей и Украиной

Отметим, что польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортный безвиз" из ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Напомним, что Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

В понедельник, 13 ноября, была встреча заместителя украинского министра с бастующими и с представителями правительства Польши. Тогда заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач назвал требование протестующих об отмене "транспортного безвиза" абсурдным из-за того, что они обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений.