Блокування кордону польськими перевізниками. Відбулись чергові переговори: які результати

15 листопада Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Міністерством інфраструктури Польщі та Директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності провели тристоронні перемовини щодо розблокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що перемовини, ключове питанням на яких стало напрацювання спільних рішень для розблокування кордону, пройшли на пункті пропуску "Дорогуськ".

Українську делегацію представляв заступник міністра Сергій Деркач, представники Державної прикордонної служби України та Державної митної служба України. З польського боку участь взяли міністр інфраструктури Польщі Андрій Адамчук, державний секретар міністерства Рафаель Вебер представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, митних та прикордонних служб. Директорат ЄС представляла керівниця – Магда Копчинська. Долучились до перемовин також представники офісу єврокомісара з питань транспорту.

"Ключова вимога протестувальників – це повернення до системи дозволів. Ця вимога виконана бути не може, про що заявила українська сторона, а в Директораті ЄС наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти щонайменше до 30 червня наступного року", - підкреслили в Мінінфраструктурі.

Там додали, що у результаті перемовин сторони напрацювали спільні рішення та запропонували їх польським протестувальникам, але ті пропозиції не погодили.

"Сторони продовжують пошук рішень, які б дозволили вирішити ситуацію", - повідомили в Мінінфраструктурі.

Зауважимо, якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною

Зауважимо, що польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Нагадаємо, що Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

В понеділок, 13 листопада, була зустріч заступника українського міністра зі страйкарями та з представниками уряду Польщі. Тоді заступник очільник Мінінфраструктури Сергій Деркач назвав вимогу протестувальників щодо скасування "транспортного безвізу" абсурдною через те, що вони звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів.