Протест польських перевізників: Україна запропонувала компроміс для розблокування руху вантажівок

Українська сторона провела перемовини з польськими перевізниками та офіційними представниками країни щодо розблокування кордону.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, перемовини були важкими, а ключовою вимогою протестувальників є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення.

"Ключове, що вимагають протестувальники - повернутись до системи дозволів на вантажні перевезення. Це питання, яке не обговорюється на таких зустрічах. І принципово для нас: "транспортний безвіз" має тривати та бути пролонгованим. Як мінімум доти, допоки не настане наша перемога", - наголосив Деркач.

Він підкреслив, що абсурдність вимоги в тому, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів.

Як зауважив Деркач, інші питання протестувальників не цікавлять.

"Намагаємось шукати компроміси, щоб збільшити пропускну спроможність і виконувати вже укладені меморандуми. Запропонували польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок на ПП "Угринів - Долгобичів" та "Грушів - Будомеж". Чекаємо відповідь", - зазначив Деркач.

Він додав, що українська сторона наполягає на тому, що блокада кордону порушує низку угод, а КПП на українсько-польському кордоні мають бути розблоковані негайно.

Раніше видання The Guardian також повідомило , що Україна не домовилася з польськими перевізниками про розблокування кордону.

"Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", - сказав виданню організатор протесту в прикордонному місті Дорогуськ Рафал Меклер.

Він зауважив, що польські транспортні компанії хочуть відновити використання дозволів на в’їзд до ЄС для українських вантажівок, системи, від якої ЄС відмовився після вторгнення Росії.

Нагадаємо, що Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Втім, 11 листопада було повідомлено про узгодження з польською стороною функціонування смуг для порожнього транспорту в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та оновлення функціоналу системи "єЧерга", завдяки чому тепер є можливість замінювати водія для порожніх вантажівок.

Зауважимо, що польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.