Страйк польських перевізників: вже врегульовано два спірних питання

Після перемовин заступник міністра Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера, українська сторона успішно врегулювала два спірних питання, які були підняті польськими колегами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Конкретно, узгоджено функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та оновлено функціонал системи "єЧерга" – тепер є можливість замінювати водія для порожніх вантажівок.

Крім того, польським перевізникам висунуто пропозицію щодо запуску порожнього транспорту через пункт пропуску "Угринів – Долгобичув", де існує відповідна смуга. Цей варіант міг би допомогти скоротити час очікування порожніх вантажівок на кордонному переході.

Згідно з повідомленням, представники Міністерства 13 листопада проведуть зустріч із представниками польської влади та перевізників й обговорять умови скасування блокади трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

У Мінвідновлення додали, що протягом минулої доби через найбільший вантажний пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" виїхати з України змогло лише 27 вантажівок, хоча меморандум встановлює цю кількість на рівні 680 авто. Пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" перетнуло на виїзд 40 транспортних засобів із 300 можливих, а "Краківець – Корчова" – 227 вантажівок.

Нагадаємо, 9 листопада представники польської влади провели тригодинні переговори з перевізниками, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні, проте результатів це не дало.

Внаслідок блокування польськими протестувальниками низки автомобільних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні заблоковано вже понад 20 тисяч транспортних засобів з обох сторін