Забастовка польских перевозчиков: уже урегулированы два спорных вопроса

После переговоров заместитель министра Сергея Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера, украинская сторона успешно урегулировала два спорных вопроса, поднятых польскими коллегами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Конкретно согласовано функционирование полос для пустого транспорта непосредственно на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" и обновлен функционал системы "ЕЧЕРГ" - теперь есть возможность заменять водителя для пустых грузовиков.

Кроме того, польским перевозчикам выдвинуто предложение о запуске пустого транспорта через пункт пропуска "Угринов – Долгобычев", где существует соответствующая полоса. Этот вариант мог бы помочь сократить время ожидания пустых грузовиков на границе.

Согласно сообщению, представители Министерства 13 ноября проведут встречу с представителями польских властей и перевозчиков и обсудят условия отмены блокады трех пунктов пропуска на украинско-польской границе.

В Минвосстановление добавили, что за прошедшие сутки из-за крупнейшего грузового пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" выехать из Украины смогло лишь 27 грузовиков, хотя меморандум устанавливает это количество на уровне 680 авто. Пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное" пересек на выезд 40 транспортных средств из 300 возможных, а "Краковец – Корчёва" – 227 грузовиков.

Напомним, 9 ноября представители польских властей провели трехчасовые переговоры с перевозчиками, блокирующими пункты пропуска на польско-украинской границе, однако результатов это не дало.

В результате блокирования польскими протестующими ряда автомобильных пунктов пропуска на украинско-польской границе заблокировано уже более 20 тысяч транспортных средств с обеих сторон