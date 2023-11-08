"Непонятно, кто в выигрыше": Украинский бизнес обратился к польскому из-за блокирования границы перевозчиками

Украинское бизнес-сообщество ввиду блокирования пунктов пропуска на границе призывает представителей перевозчиков из Польши, а также органы власти Украины и Польши к соблюдению договора о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве от 1992 года и решению всех спорных вопросов путем открытого и конструктивного диалога.

Как отмечают в Европейской Бизнес Ассоциации, обращение поддержали также Американская торговая палата в Украине, Торгово-промышленная палата Украины, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, Украинский союз промышленников и предпринимателей и Союз украинских предпринимателей.

Предприниматели отмечают, что полномасштабная война в Украине существенно повлияла на цепи поставок товаров: закрытие воздушного пространства, блокирование части морских и речных портов, значительные повреждения железнодорожной сети и другой инфраструктуры привели к тому, что автомобильные грузовые перевозки через западную границу (в частности, с Польшей) стали практически единственным путем для международных перевозок товаров.

"Безусловно, бизнес-сообщество Украины понимает право польских работников на коллективное обсуждение и выражение собственных позиций. Вместе с тем, учитывая сложные геополитические обстоятельства и потребности наших стран во взаимодействии, бизнес-сообщество Украины считает, что разрешение конфликта из-за страйков может привести к негативным последствиям для обеих сторон, как в целом и для ЕС и мира", - указывается в заявлении.

По мнению украинского бизнеса, забастовки польских перевозчиков на границе приведут лишь к нарушению важных цепей снабжения, которые уже подвергаются испытаниям из-за войны не только внутри страны, но и на международном уровне.

"Последствием будут срывы сроков поставки продукции, нарушение договорных обязательств с партнерами, порча продукции, имеющей ограниченные сроки годности и, как следствие, прямые финансовые и репутационные потери", - отмечают в ЕБА.

Там приводят пример одной из компаний-экспортеров, которая за неделю задержки груза не смогла вовремя загрузить у европейских поставщиков более десяти заказов на общую сумму 500 тысяч евро.

"Поэтому крайне непонятно, кто выиграет от таких забастовок... Искренне надеемся, ситуация будет как можно скорее урегулирована, пока потери с обеих сторон не достигли еще больших отметок", - отмечают предприниматели.

Не менее важно, по их убеждению, и то, что подобные акции недоразумения между двумя странами могут проводиться "в интересах общих врагов, стремящихся к разделению и раздору между государствами Европы", что подчеркивает необходимость быстрого и конструктивного решения вопроса.

Для стимулирования сокращения очередей на границе и продолжительности проверок (и, как следствие, снижения расходов бизнеса на простой и избегания штрафных санкций за несвоевременное исполнение международных контрактов), предлагается сосредоточиться на нескольких аспектах работы:



- обеспечить выполнение таможенными и пограничными органами обоих государств меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска;



- сосредоточиться на развитии существующих и сооружении новых общих пунктов пропуска на украинско-польской границе, используя доступные инструменты межправительственного взаимодействия и механизмы многосторонней дипломатии;



- способствовать сближению таможенных процедур на польско-украинских пунктах контроля и выработке соответствующих рекомендаций по изменению таможенного законодательства и практик таможенных ведомств обеих стран;



- подписать соглашение об общей границе между Украиной и Польшей.



Предприниматели подчеркивают, что сотрудничество и диалог являются ключевыми для поддержания стабильности и роста обеих стран и совместными усилиями можно найти решение, которое будет учитывать интересы перевозчиков и обеспечит стабильность и благополучие обеих сторон.

Позиция Украины по акциям протеста на границе

Напомним, что в Министерстве восстановления Украины накануне официально заявили, что украинская сторона готова к конструктивному диалогу, но до сих пор не получила от польских перевозчиков никаких официальных требований.

В ведомстве говорят, что для разрешения ситуации, "вредящей интересам обеих стран", украинская сторона постоянно контактирует с посольством в Польше, Министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией, а также украинскими перевозчиками и пограничными службами.

В свою очередь, заместитель профильного министра Мустафа Найем в соцсетях заявил, что украинская сторона не будет даже обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков, с 6 ноября блокирующих протестами работу пунктов пропуска "Корчова - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и " Дорогуск – Ягодин". По словам чиновника, возвращение от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок является невозможным.