Железные дороги Польши и Украины согласовали принципы перевозки грузов через границу: что охватывает новое соглашение

Железные дороги Польши и Украины договорились о совместной работе по развитию пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок между двумя странами для увеличения экспортно-импортного потенциала.

Как говорится в сообщении украинского перевозчика, соответствующее соглашение "Укрзализныця" и Polskie Koleje Państwowe подписали 28 августа. Это первый документ такого уровня, подписанный с 1994 года.

"Делаем очередной важный шаг к укреплению партнерства и развитию железнодорожных перевозок между Украиной и Польшей. Вместе мы продолжим развивать приграничную инфраструктуру и увеличивать пассажиро- и грузооборот между нашими странами, что в итоге будет иметь положительный эффект для наших железных дорог и национальных экономик Украины и Польши", — подчеркнул глава УЗ Евгений Лященко.

Согласно положениям соглашения, PKP проработает меры по заключению отдельных соглашений с "Укрзализныцей" в сфере управления железнодорожной инфраструктурой, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок.

Также в целях разработки проектов отдельных соглашений стороны образуют совместные рабочие группы. Отмечается, что одним из принципов подписанного соглашения является обеспечение сторонами безопасных и бесперебойных перевозок пассажиров и грузов.

Кроме того, стороны договорились, что перегрузка грузов в вагоны другой ширины путей или перестановка вагонов на тележки другой ширины путей осуществляется не только принимающим перевозчиком на приграничной станции, находящейся на территории его государства.

В то же время такие операции могут осуществляться (при условии согласования) и сдающим груз перевозчиком на приграничной станции, находящейся на его территории.

Обслуживание же поездов локомотивной тягой между пограничными станциями для грузового сообщения в обоих направлениях будет осуществляться локомотивами и локомотивными бригадами "Укрзализныци" и PKP с соблюдением паритета 50/50.

Напомним также, что в июне было объявлено, что Европейский союз в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility предоставит грантовые средства на строительство железнодорожной инфраструктуры пограничных переходов Украины с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей, в частности пунктов пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Мостиска II – Медика".