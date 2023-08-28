Залізниці Польщі та України погодили принципи перевезення вантажів через кордон: що охоплює нова угода

Залізниці Польщі та України домовилися про спільну роботу з розвитку пасажирських та вантажних залізничних перевезень між двома країнами задля збільшення експортно-імпортного потенціалу.

Як ідеться у повідомленні українського перевізника, відповідну угоду "Укрзалізниця" та Polskie Koleje Państwowe підписали 28 серпня. Це перший документ такого рівня, підписаний з 1994 року.

"Робимо черговий важливий крок до зміцнення партнерства й розвитку залізничних перевезень між Україною та Польщею. Разом ми продовжимо розвивати прикордонну інфраструктуру та збільшувати пасажиро- й вантажообіг між нашими країнами, що у підсумку матиме позитивний ефект для наших залізниць та національних економік України та Польщі", — наголосив очільник УЗ Євген Лященко.

Відповідно до положень угоди, PKP опрацює заходи для укладення окремих угод з "Укрзалізницею" в сфері управління залізничною інфраструктурою, вантажних і пасажирських залізничних перевезень.

Також з метою розробки проєктів окремих угод сторони утворять спільні робочі групи. Зазначається, що одним із принципів підписаної угоди є забезпечення сторонами безпечних та безперебійних перевезень пасажирів та вантажів.

Крім того, сторони домовилися, що перевантаження вантажів у вагони іншої ширини колії або перестановка вагонів на візки іншої ширини колії здійснюється не лише приймаючим перевізником на прикордонній станції, що знаходиться на території його держави.

Водночас такі операції можуть здійснюватися (за умови погодження) і перевізником, який здає вантаж, на прикордонній станції, що знаходиться на його території.

Обслуговування ж поїздів локомотивною тягою між прикордонними станціями для вантажного сполучення в обох напрямках буде здійснюватися локомотивами й локомотивними бригадами "Укрзалізниці" та PKP з дотриманням паритету 50/50.

Нагадаємо також, що у червні було оголошено, що Європейській союз в рамках фінансового інструменту Connecting Europe Facility надасть грантові кошти на розбудову залізничної інфраструктури прикордонних переходів України з Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею, зокрема пунктів пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Мостиська ІІ – Медика".